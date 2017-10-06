Многодетные семьи отрезаны от цивилизации из-за обрушенного КамАЗом моста в Серове (ФОТО)

5 октября под Серовом под тяжестью КамАЗа обрушился мост через реку Каква. Из-за этого отрезанными от цивилизации оказались 5 семей. Две из них - многодетные, в третьей - женщина, которая готовится к родам.

Местные жители рассказали, что состояние моста под Серовом давно было плачевным – раньше по нему передвигались только легковые машины. Оказалось, что водитель груженого КамАЗа не знал о плохом состоянии моста и заехал туда по ошибке. Грузовик провалился через деревянный настил в реку. Водителю удалось самостоятельно выбраться, из-за падения он повредил руку.





Теперь от моста осталось только два бревна, утверждают местные жители. Они рассказали, что на противоположном берегу проживают 5 семей. В двух из них по трое детей, одна женщина через 2 недели собирается рожать. Дети не ходят в школу и детские сады. Другого подъезда к противоположному берегу нет - если что-то случится, машины скорой не смогут попасть на отрезанный участок.





Представители администрации говорят, что скорая помощь сможет попасть на тот берег только зимой - к тому времени планируется построить на этом месте переправу. Сейчас на месте разрушенного моста хотят установить пешеходный мост.







Разрушенный мост ремонтировали 4 года назад после похожего случая - в 2013 году по нему тоже проехал груженый грузовик. Тогда на его ремонт было выделено 600 000 рублей, однако рабочие только поменяли верхний настил, пишет «Серов Глобус».





Фото: «Серов Глобус»