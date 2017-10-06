Рецидивист украл холодильник из квартиры тагильчанки: она в это время пила алкоголь

В Нижнем Тагиле в ОП №16 обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры в дневное время пропал холодильник. Ущерб она оценила в 10 000 рублей.

Выехавшие на место кражи правоохранители выяснили, что хищение имущества было совершено открытым способом. Сама потерпевшая в это время была в гостях у знакомого, где распивала алкоголь. Полицейские решили проверить на причастность всех участников посиделки, начали они с самого хозяина торжества.





В ходе беседы подозреваемый не стал отпираться и признался в причастности к хищению. Ранее он уже был судим. Он рассказал, что его гостья отвлеклась, он воспользовался моментом и достал из кармана ее одежды ключи от квартиры.





Незаконно проникнув в чужое жилище, мужчина приметил там холодильник. Он обратился за помощью к своему другу, ввел его в заблуждение и заручился его физической поддержкой. Вместе они вынесли холодильник и продали его за бесценок.





В настоящее время тагильчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».