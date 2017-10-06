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Новости Нижнего Тагила

Рецидивист украл холодильник из квартиры тагильчанки: она в это время пила алкоголь

6 октября 2017, 15:00Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,уголовное дело,холодильник,кража,хищение,рецидивист

В Нижнем Тагиле в ОП №16 обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры в дневное время пропал холодильник. Ущерб она оценила в 10 000 рублей. 

Выехавшие на место кражи правоохранители выяснили, что хищение имущества было совершено открытым способом. Сама потерпевшая в это время была в гостях у знакомого, где распивала алкоголь. Полицейские решили проверить на причастность всех участников посиделки, начали они с самого хозяина торжества.

В ходе беседы подозреваемый не стал отпираться и признался в причастности к хищению. Ранее он уже был судим. Он рассказал, что его гостья отвлеклась, он воспользовался моментом и достал из кармана ее одежды ключи от квартиры.

Незаконно проникнув в чужое жилище, мужчина приметил там холодильник. Он обратился за помощью к своему другу, ввел его в заблуждение и заручился его физической поддержкой. Вместе они вынесли холодильник и продали его за бесценок.

В настоящее время тагильчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». 

 
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