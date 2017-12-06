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Новости Нижнего Тагила

Обвиняемый в смерти тагильчанина полицейский останется под арестом

6 декабря 2017, 18:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,смерть,суд,Станислав Головко,арест
По решению Дзержинского суда был продлен арест одного из полицейских, обвиняемого в смертельном избиении задержанного Станислава Головко.

На продлении заключения для Егора Ялунина настаивало следствие. За время ареста следователи опросили 40 свидетелей, им предстоит опросить еще 60 человек. Также назначена судебно-медицинская экспертиза в Екатеринбурге, результаты которой будут готовы через несколько месяцев.

 

По решению суда экс-полицейский ОП №17 пробудет под арестом до 7 апреля 2018 года. Напомним, ранее обвиняемый был заключен под арест до 7 декабря

На прошедшем 6 декабря суде родственники полицейского Ялунина заявили, что полностью отрицают возможность его вины. Также ранее появилась информация о том, что в смерти мужчины могут обвинить медиков.

 

Судебные заседания в отношении других обвиняемых - Дмитрия Панова и Анатолия Быкова - также должны состояться 6 декабря, пишет АН «Между Строк».

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