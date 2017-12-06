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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец пытался взорвать 9-этажный дом после ссоры с женой

6 декабря 2017, 16:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,происшествие,взрыв,угроза,эвакуация
Жильцы 9-этажного дома на ул. Куйбышева были эвакуированы из-за хулигана. После ссоры с женой он открыл газ на кухне и угрожал взорвать весь дом.

Как рассказали очевидцы происшествия, ночью с 5 на 6 декабря один из жильцов дома избил свою жену, после чего она побежала к соседям за помощью. Соседи вызвали полицию. Нарушитель спокойствия, увидев полицейских, открыл на кухне газ и пригрозил взорвать дом.

Сотрудники полиции эвакуировали жильцов. На место выехали газовщики, которые перекрыли подачу газа.

Сообщается, что в квартире, где произошел инцидент, проживает 38-летний Михаил Измоденов с супругой, тремя детьми и матерью-инвалидом. По словам соседей, мужчина регулярно избивает всю семью.

Сейчас его задержали за хулиганство. Соседи уверены, что скоро нарушителя отпустят, и он снова попытается взорвать дом. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту проводится проверка, пишет Ura.ru.

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