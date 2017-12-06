Екатеринбуржец пытался взорвать 9-этажный дом после ссоры с женой

Жильцы 9-этажного дома на ул. Куйбышева были эвакуированы из-за хулигана. После ссоры с женой он открыл газ на кухне и угрожал взорвать весь дом.

Как рассказали очевидцы происшествия, ночью с 5 на 6 декабря один из жильцов дома избил свою жену, после чего она побежала к соседям за помощью. Соседи вызвали полицию. Нарушитель спокойствия, увидев полицейских, открыл на кухне газ и пригрозил взорвать дом.





Сотрудники полиции эвакуировали жильцов. На место выехали газовщики, которые перекрыли подачу газа.



Сообщается, что в квартире, где произошел инцидент, проживает 38-летний Михаил Измоденов с супругой, тремя детьми и матерью-инвалидом. По словам соседей, мужчина регулярно избивает всю семью.





Сейчас его задержали за хулиганство. Соседи уверены, что скоро нарушителя отпустят, и он снова попытается взорвать дом. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту проводится проверка, пишет Ura.ru.