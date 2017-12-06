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Новости Нижнего Тагила

Пожилой экс-учитель физики в Краснотурьинске был ограблен и убит

6 декабря 2017, 11:30Добавить новость
насилие,полиция,происшествие,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,Краснотурьинск,учитель
В Краснотурьинске пожилой экс-педагог погиб после разбойного нападения.

Известно, что на учителя напали грабители - после случившегося у него пропали ценности. Сам мужчина позже скончался от полученных травм, передает Вечерний Краснотурьинск.

Подозреваемые в преступлении были задержаны. Им предъявили обвинение по факту причинения телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Теперь обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что в одной из поселковых школ мужчина раньше преподавал физику.

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