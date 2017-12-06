Пожилой экс-учитель физики в Краснотурьинске был ограблен и убит

Известно, что на учителя напали грабители - после случившегося у него пропали ценности. Сам мужчина позже скончался от полученных травм, передает Вечерний Краснотурьинск.





Подозреваемые в преступлении были задержаны. Им предъявили обвинение по факту причинения телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Теперь обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.



Известно, что в одной из поселковых школ мужчина раньше преподавал физику.