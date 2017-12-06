300 подростков собрались для массовой драки на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 декабря сотрудники полиции вместе с ОМОНом предотвратили массовую драку подростков.

Вечером в 6 часов вечера около школы №4 в Дзержинском районе собралось примерно 300 человек. Такое количество подростков собралось благодаря социальным сетям.



Конфликт завязался между жителями Центрального и Дзержинского районов.



Сотрудники полиции сумели вовремя установить факт встречи подростков и преждевременно предотвратить конфликт.



По сообщениям очевидцев, драки не было, но за агрессивное поведение несколько подростков все же были задержаны. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, по ее результатам будет принято соответствующее решение, сообщает Тагил ТВ.