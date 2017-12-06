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Новости Нижнего Тагила

300 подростков собрались для массовой драки на Вагонке в Нижнем Тагиле

6 декабря 2017, 13:00Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,конфликт,подростки,драка,полиция,омон

5 декабря сотрудники полиции вместе с ОМОНом предотвратили массовую драку подростков.

Вечером в 6 часов вечера около школы №4 в Дзержинском районе собралось примерно 300 человек. Такое количество подростков собралось благодаря социальным сетям. 

Конфликт завязался между жителями Центрального и Дзержинского районов.

Сотрудники полиции сумели вовремя установить факт встречи подростков и преждевременно предотвратить конфликт.

По сообщениям очевидцев, драки не было, но за агрессивное поведение несколько подростков все же были задержаны. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, по ее результатам будет принято соответствующее решение, сообщает Тагил ТВ.

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