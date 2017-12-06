Миллион рублей взятки обернулся для свердловского пристава 7 годами колонии

В Екатеринбурге прошел суд по делу начальницы районного отдела приставов, получившей взятку в размере 1 миллион рублей за прекращение исполнительного производства.

5 декабря 2017 года свердловский суд вынес приговор Ирине Грищенко, начальнику Октябрьского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга.



По данным Rupolit, начальница собиралась прекратить исполнительное производство (взыскание 20 миллионов рублей) в отношении жительницы уральской столицы. Процедура прекращения была оценена в 1 миллион рублей. Должница написала заявление на пристава в ФСБ России по Свердловской области.



Ирина Грищенко была осуждена на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подчиненный, выступивший посредником между Грищенко и должником, был уволен со службы и в связи с оказанной помощью следствию освобожден от уголовного преследования.