Пьяный мужчина «заминировал» два вокзала в Екатеринбурге (ФОТО)

Вечером 29 ноября мужчина позвонил на Северный автовокзал и ж/д вокзал Екатеринбурга. Он заявил о том, что в зданиях готовятся преступления. Как отметил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, работников и пассажиров тут же эвакуировали из обоих учреждений.





После проверки вокзалов и близлежащих территорий подозрительных предметов найдено не было. По итогам розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в лжеминировании. Им оказался 33-летний ранее судимый житель столицы Урала.





Задержанный признался, что это он сообщил о минировании. Он объяснил, что в тот день злоупотреблял алкоголем, из-за чего и совершил необдуманный проступок.





В отношении «шутника» следователи возбудили уголовное дело. За совершенное деяние ему может грозить наказание в виде 3 лет колонии. До судебного разбирательства в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, -- сообщил полковник Валерий Горелых.

Фото: В.Н. Горелых