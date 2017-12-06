Пропавший юный свердловчанин с простреленной головой доставлен в больницу

Юный житель города Полевской Свердловской области, сбежавший из дома с оружием, был обнаружен в лесу с ранениями головы и отправлен в больницу.

В понедельник 4 декабря 2017 года девятиклассник из Полевского ушел из дома, взяв с собой огнестрельное оружие. Предположительной причиной ухода мальчика стали разногласия в школе и дома. По данным Rupolit, подростка обнаружили в лесу в ходе поисков, организованных жителями Полевского.



Предварительно медики диагностировали у мальчика переохлаждение и травмы в области головы, характерные при выстреле холостыми пулями в лицо или в район дыхательных путей. Девятиклассник госпитализирован.