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Новости Нижнего Тагила

Пропавший юный свердловчанин с простреленной головой доставлен в больницу

6 декабря 2017, 12:00Добавить новость
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Юный житель города Полевской Свердловской области, сбежавший из дома с оружием, был обнаружен в лесу с ранениями головы и отправлен в больницу.

В понедельник 4 декабря 2017 года девятиклассник из Полевского ушел из дома, взяв с собой огнестрельное оружие. Предположительной причиной ухода мальчика стали разногласия в школе и дома. По данным Rupolit, подростка обнаружили в лесу в ходе поисков, организованных жителями Полевского.

Предварительно медики диагностировали у мальчика переохлаждение и травмы в области головы, характерные при выстреле холостыми пулями в лицо или в район дыхательных путей. Девятиклассник госпитализирован.

 

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