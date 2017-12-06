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Новости Нижнего Тагила

Подростка в Екатеринбурге высадили из автобуса из-за 20 центов

6 декабря 2017, 14:30Добавить новость
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Школьник в Екатеринбурге был выгнан из автобуса из-за американской монеты, которой хотел расплатиться за проезд.

По данным Ura.ru, инцидент случился в столице Среднего Урала во вторник 5 декабря 2017 года. 12-летний екатеринбуржец отдал деньги кондуктору, но тот их вернул с просьбой покинуть автобус. Одной из монет школьника оказалась монета достоинством 20 американских центов. Подросток пояснил, что монету ему дали как сдачу в другом автобусе этим утром, а он этого не заметил.

Прокуратура города проверяет обстоятельства, при которых несовершеннолетнего высадили из маршрутного автобуса № 047, а также изучает документы транспортной компании-перевозчика.

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