Подростка в Екатеринбурге высадили из автобуса из-за 20 центов

Школьник в Екатеринбурге был выгнан из автобуса из-за американской монеты, которой хотел расплатиться за проезд.

По данным Ura.ru, инцидент случился в столице Среднего Урала во вторник 5 декабря 2017 года. 12-летний екатеринбуржец отдал деньги кондуктору, но тот их вернул с просьбой покинуть автобус. Одной из монет школьника оказалась монета достоинством 20 американских центов. Подросток пояснил, что монету ему дали как сдачу в другом автобусе этим утром, а он этого не заметил.



Прокуратура города проверяет обстоятельства, при которых несовершеннолетнего высадили из маршрутного автобуса № 047, а также изучает документы транспортной компании-перевозчика.