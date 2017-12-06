Женщина на иномарке совершила наезд на пешехода в селе Покровское под Нижним Тагилом

Как удалось выяснить журналистам TagilCity.ru, мужчина 1993 года был сбит автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины 1989 г.р., когда пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В селе Покровское произошел наезд на пешехода. Пешеход-мужчина 1993 г.р. получил травму и был госпитализирован, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

По факту этого ДТП полиция проводит проверку. ГИБДД выясняет обстоятельства инцидента.



Напомним, днём ранее на ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле была сбита насмерть женщина-пешеход. Утром 6 декабря на месте трагедии началось обустройство искусственных неровностей.