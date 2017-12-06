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Новости Нижнего Тагила

Женщина на иномарке совершила наезд на пешехода в селе Покровское под Нижним Тагилом

6 декабря 2017, 17:55Добавить новость
Нижний Тагил,авария,дтп,пешеход,Покровское,Салдинский тракт,иномарка,женщина за рулем
Авария произошла ранним утром - около 7 часов 6 декабря. На Салдинском тракте под Нижним Тагилом в селе Покровское иномаркой был сбит пешеход.

Как удалось выяснить журналистам TagilCity.ru, мужчина 1993 года был сбит автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины 1989 г.р., когда пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

 

В селе Покровское произошел наезд на пешехода. Пешеход-мужчина 1993 г.р. получил травму и был госпитализирован, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт. 

 

По факту этого ДТП полиция проводит проверку. ГИБДД выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, днём ранее на ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле была сбита насмерть женщина-пешеход. Утром 6 декабря на месте трагедии началось обустройство искусственных неровностей.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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