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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка на иномарке врезалась в машину «скорой» с пациентом (ФОТО)

7 марта 2018, 23:30Добавить новость
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Машина скорой помощи, которая везла тяжелобольного пациента в больницу, попала в аварию в столице Урала. В нее врезалась автоледи на иномарке.

В центре Екатеринбурга вечером 6 марта произошла авария. «Скорая» с сиреной и мигалками ехала по улице Фурманова в направлении больницы №27, когда ей наперерез выехала женщина за рулем Hyundai.

Иномарка протаранила машину «скорой», оба транспортных средства получили повреждения. Пассажиры и водители не пострадали. Тяжелобольного пациента позже транспортировали в медучреждение на другой карете скорой помощи.

Сейчас в ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, пишет Ura.ru. В начале марта в Екатеринбурге уже происходило подобное ДТП: тогда легковушка протаранила машину скорой, которая везла роженицу в роддом.

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Фото: Ura.ru

 
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