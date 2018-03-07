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Новости Нижнего Тагила

Педагог интерната Челябинской области подозревается в изнасиловании воспитанника

7 марта 2018, 20:00Добавить новость
нарушение,насилие,полиция,происшествие,уголовное дело,Челябинская область,школа-интернат,педагог,воспитатель

Два уголовных дела заведено в отношении педагога одной из школ-интернатов Челябинской области. Мужчина подозревается в изнасиловании 15-летнего воспитанника.

46-летний воспитатель школы-интерната подозревается в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего. По предварительным данным, в июне 2016 года мужчина увозил подростка в Башкирию, где в частном доме удовлетворял свои сексуальные потребности, пишет ZNAK.

В Челябинской области это не единичный случай. В феврале 2018 года стало известно o воспитанниках детского дома, регулярно подвергавшихся насилию под присмотром своих педагогов.

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