Педагог интерната Челябинской области подозревается в изнасиловании воспитанника

Два уголовных дела заведено в отношении педагога одной из школ-интернатов Челябинской области. Мужчина подозревается в изнасиловании 15-летнего воспитанника.

46-летний воспитатель школы-интерната подозревается в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего. По предварительным данным, в июне 2016 года мужчина увозил подростка в Башкирию, где в частном доме удовлетворял свои сексуальные потребности, пишет ZNAK.





В Челябинской области это не единичный случай. В феврале 2018 года стало известно o воспитанниках детского дома, регулярно подвергавшихся насилию под присмотром своих педагогов.