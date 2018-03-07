Пытавшийся купить должность полицейский из Нижнего Тагила недоволен приговором (ФОТО)

Бывший капитан полиции, тагильчанин Абукар Курбанов, пытавшийся купить должность командира роты, ходатайствовал o пересмотре дела, но получил отказ.

Курбанов настаивал на повторной экспертизе записи из кафе «Девичья башня», где был пойман на передаче взятки. Но Свердловский областной суд ему отказал.





Числясь командиром второго взвода первой роты отдельного батальона ПСП МУ МВД «Нижнетагильское», Курбанов пригласил на встречу в кафе майора Сергея Самкова, которому передал 20 тысяч рублей в качестве взятки за новую должность. Однако Самков сообщил o встрече в УСБ ГУ МВД, после чего Курбанова задержали оперативники.





В декабре 2017 года Пригородный районный суд Свердловской области вынес Курбанову приговор со штрафом в 150 тысяч рублей. Бывший полицейский остался недоволен наказанием, сообщает Ura.ru.



