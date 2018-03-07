Разбили 41 памятник: подростки устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом (ФОТО)

6 марта охранник кладбища в селе Покровское под Нижним Тагилом обнаружил несколько сломанных надгробий. На место выехали полицейские. Как оказалось позже, в общей сложности вандалы повредили 41 памятник.

Неподалеку от кладбища были задержаны подозреваемые в погроме, которые пытались сбежать от полицейских. Ими оказались ученики 7-го класса из местной школы. Задержанных доставили в отдел полиции.

Как пояснил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подростки признались, что пришли на кладбище за конфетами. Сначала мальчики случайно уронили одно из надгробий, после чего принялись пинать и ронять другие памятники.

С детьми и их родителями провели профилактическую беседу, позже будет решаться вопрос о восстановлении надгробий и возмещении нанесенного ущерба родственникам умерших.





Фото: В.Н. Горелых