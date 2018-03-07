У здания свердловского правительства рухнул российский триколор (ФОТО)

В предпраздничный день, 7 марта, у правительства Свердловской области рухнул российский флаг. Никто кроме бывшего областного депутата на этот инцидент внимания не обратил.

Российский триколор вместе с флагштоком упал на мостовую по улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге утром, 7 марта. Первым на это обратил внимание бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх. Никто из нынешних народных избранников, работающих в соседнем с правительством здании, о падении флага не заявлял.

У здания Правительства Свердловской области низвергнут российский флаг. Сегодня проходил, увидел. Странно. Что только я. Ветер, однако, -- написал на своей страничке в «Фейсбуке» Артюх.

Отметим, что в среду утром МЧС по Свердловской области сообщило о штормовом предупреждении в регионе из-за сильного ветра.





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