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Новости Нижнего Тагила

У здания свердловского правительства рухнул российский триколор (ФОТО)

7 марта 2018, 14:00Добавить новость
Екатеринбург,государственный флаг РФ,Правительство области,Евгений Артюх

В предпраздничный день, 7 марта, у правительства Свердловской области рухнул российский флаг. Никто кроме бывшего областного депутата на этот инцидент внимания не обратил.

Российский триколор вместе с флагштоком упал на мостовую по улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге утром, 7 марта. Первым на это обратил внимание бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх. Никто из нынешних народных избранников, работающих в соседнем с правительством здании, о падении флага не заявлял.

 

У здания Правительства Свердловской области низвергнут российский флаг. Сегодня проходил, увидел. Странно. Что только я. Ветер, однако, -- написал на своей страничке в «Фейсбуке» Артюх.

 

Отметим, что в среду утром МЧС по Свердловской области сообщило о штормовом предупреждении в регионе из-за сильного ветра.

Ранее TagilCity.ruписало о том, что в Заксобрании Свердловской области накануне поздравили женщин выступлением артиста, переодетого в медведя.

Екатеринбург,государственный флаг РФ,Правительство области,Евгений АртюхЕкатеринбург,государственный флаг РФ,Правительство области,Евгений АртюхЕкатеринбург,государственный флаг РФ,Правительство области,Евгений Артюх
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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