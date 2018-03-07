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Новости Нижнего Тагила

Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство

7 марта 2018, 13:00Добавить новость
город,Екатеринбург,насилие,полиция,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,убийство,уголовное дело,Ивдель
В августе 2017 года в Свердловской области был пойман мужчина, который шесть лет скрывался от правосудия за убийство двух своих знакомых. Предстоит суд.

10 декабря 2011 года 32-летний обвиняемый из ружья застрелил двух местных жителей поселка под Ивделем. Поводом для преступления, по версии следователей, стал бытовой конфликт между знакомыми. Добавим, что мужчина с ружьем был под воздействием алкоголя.

Помимо статьи за убийство, подозреваемому инкриминируется незаконный оборот оружия. Установлено, что в декабре 2011 года он незаконно купил, хранил и перевозил карабин калибра 5,6 мм, из которого он стрелял.

После совершения двойного убийства в Ивделе, подозреваемый сбежал. Он долгое время находился в розыске: только в августе 2017 года его удалось поймать. 

Сейчас ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения, передает «ЕАН».

 
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