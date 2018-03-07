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Новости Нижнего Тагила

Житель Красноуральска приговорен к 16 годам лишения свободы за торговлю наркотиками

7 марта 2018, 21:30Добавить новость
наркотики,нарушение,полиция,происшествие,уголовное дело,Красноуральск,наркоторговец,наркоторговля

Суд Красноуральска вынес приговор Нодыру Пардаеву за торговлю наркотическими препаратами в крупном размере.

В 2016 году Пардаев приобрел наркопрепараты весом 23,4 гр для перепродажи своему знакомому, торговавшему наркотиками в Красноуральске. Впоследствии продавец был задержан.

В 2017 году Пардаев приобрел еще 800 гр наркопрепаратов, спрятав их в двух свертках и пластиковой бутылке в своей квартире.

Вечером 21 октября 2017 года обвиняемый предложил своему знакомому приобрести у него 500 гр наркопрепаратов за 250 тысяч рублей. На момент совершения сделки Пардаева задержали полицейские. При нем обнаружили 498 гр героина, a во время обыска квартиры обнаружили еще 300 гр наркотических препаратов.

Красноуральский суд вынес обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет JustMedia.

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