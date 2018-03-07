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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Первоуральска угнал лесовоз ради свидания с любимой

7 марта 2018, 17:30Добавить новость
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В феврале 2017 года житель Первоуральска, работающий в должности кочегара на лесозаготовке, угнал нагруженный бревнами лесовоз «Урал», чтобы съездить к своей знакомой в поселок Кузино.

В кабине грузовика остался ключ, благодаря чему мужчина смог завести и угнать лесовоз, чтобы приехать к своей знакомой. Однако женщина не пустила его в дом, после чего мужчина решил отправиться обратно, но не смог развернуть машину. В итоге он бросил лесовоз и пошел домой пешком. Угонщика большегруза задержали в тот же день.

Мужчина рассказал, что угнал большегруз в нетрезвом состоянии. Сейчас на него заведено уголовное дело, за угон грузовика и вождение без прав ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Как пишет «Комсомольская правда», ранее мужчина уже отбывал наказание за угон и побои, освободившись из тавдинской колонии полгода назад.

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Фото Отдел МВД России по Первоуральску
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