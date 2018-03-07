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Новости Нижнего Тагила

3,5 тысячи свердловчан из-за сильного ветра остались без электричества

7 марта 2018, 14:00Добавить новость
МЧС,происшествие,Свердловская область,штормовое предупреждение,ураганный ветер,МРСК урала,электроснабжение

Около 3500 человек из-за сильного ветра на территории Свердловской области остались без электроснабжения. 7 марта действует штормовое предупреждение.

Экстремальные погодные условия и ветер до 25 м/с стали причиной точечного нарушения в подаче электроснабжения.

МРСК Урала, осуществляющая подачу электроэнергии по сети, сообщает, что ведутся восстановительные работы в районе Белоярского, Сысертского, Арамильского и Среднеуральского городских округов. Также аварийные службы работают в Ревде, пишет «Политсовет».

Ураганный ветер, угрожающий объектам жизнеобеспечения, дует в Свердловской области весь день. Тагильчанам рекомендуют по возможности оставаться дома. 

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