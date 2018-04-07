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Новости Нижнего Тагила

Пожар на территории стройбазы «Корпорация Кровля» произошёл в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

7 апреля 2018, 14:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле днём 7 апреля произошёл пожар на территории базы строительных материалов по адресу Краснознамённая, 9. Там располагается «Корпорация Кровля».

Очевидцы сообщили, что возгорание произошло примерно в 13:50. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь охватил имущество, которое находится на территории предприятия.

По сообщению тагильчан, пожар был достаточно серьёзный, однако пожарные расчёты справились с огнём за несколько минут. Близ места происшествия собралась толпа очевидцев.

 

Пожар очень серьёзный! Дым видно далеко от места, -- рассказала тагильчанка Александра.

 

Очевидцы предоставили видео с места происшествия. Тагильчане сообщают, что помимо имущества за забором огнём были охвачены забор и провода.

 

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