Пожар на территории стройбазы «Корпорация Кровля» произошёл в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Очевидцы сообщили, что возгорание произошло примерно в 13:50. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь охватил имущество, которое находится на территории предприятия.



По сообщению тагильчан, пожар был достаточно серьёзный, однако пожарные расчёты справились с огнём за несколько минут. Близ места происшествия собралась толпа очевидцев.

Пожар очень серьёзный! Дым видно далеко от места, -- рассказала тагильчанка Александра.

Очевидцы предоставили видео с места происшествия. Тагильчане сообщают, что помимо имущества за забором огнём были охвачены забор и провода.





