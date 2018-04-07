ВАЗ-2112 врезался в столб на Сибирском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Вечером 6 апреля в Екатеринбурге ВАЗ-2112 на высокой скорости врезался в столб, водитель остался жив.

Автомобиль ехал по Сибирскому тракту по направлению к Кольцово, но водитель не справился с управлением, и его вынесло на разделительный газон, где он врезался в столб.



Машина получила серьезные повреждения, водитель был госпитализирован. Позже в ГИБДД сообщили, что водитель не получил серьёзных травм, и после осмотра в больнице его отпустили домой, сообщает Е.1.



6 апреля внедорожник врезался в иномарку на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.





Фото и Видео: Служба спасения «Сова»