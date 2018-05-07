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Новости Нижнего Тагила

120 человек были эвакуированы из-за пожара на рынке в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

7 мая 2018, 10:00Добавить новость
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В Каменске-Уральском в минувшее воскресенье, 6 мая, произошел крупный пожар. 120 человек были эвакуированы.

Серьезный пожар произошел в выходные на вещевом рынке в Каменске-Уральском. Спасатели эвакуировали из здания 120 человек. По словам очевидцев, было сильное задымление, людей выводили в кислородных масках.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за пустых коробок. В них попал непотушенный окурок. Коробки загорелись у одного из павильонов, пламя перешло на ларек, а затем перекинулось на обшивку здания.

МЧС сообщило, что четверых человек спасли при помощи масок, остальные были организованно эвакуированы. Открытое горение ликвидировано за 13 минут, пишет KU66.RU.

Информации о пострадавших не поступало.

Можно ли спастись из нижнетагильских торговых центров при пожаре? Читайте в расследовании TagilCity.ru.

 

Видео: KU66.RU

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