120 человек были эвакуированы из-за пожара на рынке в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском в минувшее воскресенье, 6 мая, произошел крупный пожар. 120 человек были эвакуированы.

Серьезный пожар произошел в выходные на вещевом рынке в Каменске-Уральском. Спасатели эвакуировали из здания 120 человек. По словам очевидцев, было сильное задымление, людей выводили в кислородных масках.





По предварительным данным, возгорание произошло из-за пустых коробок. В них попал непотушенный окурок. Коробки загорелись у одного из павильонов, пламя перешло на ларек, а затем перекинулось на обшивку здания.





МЧС сообщило, что четверых человек спасли при помощи масок, остальные были организованно эвакуированы. Открытое горение ликвидировано за 13 минут, пишет KU66.RU.





Информации о пострадавших не поступало.





Видео: KU66.RU