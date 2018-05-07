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Новости Нижнего Тагила

Два торговых центра сгорели на Ямале в выходные: возбуждены уголовные дела (ФОТО)

7 мая 2018, 11:05Добавить новость
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В Ноябрьске на Ямале 5 мая ночью сгорели два торговых центра – «Таурус» и «Семья». Возбуждены уголовные дела.

На Ямале в минувшие выходные сгорели сразу два торговых центра. Возбуждены уголовные дела. Основной версией произошедшего является поджог. Как сообщили в полиции, возгорание началось с торговых точек, принадлежащих одному коммерсанту. Местные жители отмечают, что магазины пользовались популярностью из-за низких цен.

Пожар в одном торговом центре охватил площадь 400 кв. м. Во втором случае площадь возгорания составила 100 кв. м. В пожарах никто не пострадал, оба ЧП произошли в ночное время.

Предварительный ущерб от возгораний составил 63 млн рублей, пишет «Новый день». Сейчас торговым центрам нужно время на проведение ремонтов, на этот период торговые площади будут закрыты.

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Фото: «Новый день»

 

Можно ли спастись из торговых центров в Нижнем Тагиле? Читайте в материале TagilCity.ru.

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