Два торговых центра сгорели на Ямале в выходные: возбуждены уголовные дела (ФОТО)

В Ноябрьске на Ямале 5 мая ночью сгорели два торговых центра – «Таурус» и «Семья». Возбуждены уголовные дела.

На Ямале в минувшие выходные сгорели сразу два торговых центра. Возбуждены уголовные дела. Основной версией произошедшего является поджог. Как сообщили в полиции, возгорание началось с торговых точек, принадлежащих одному коммерсанту. Местные жители отмечают, что магазины пользовались популярностью из-за низких цен.





Пожар в одном торговом центре охватил площадь 400 кв. м. Во втором случае площадь возгорания составила 100 кв. м. В пожарах никто не пострадал, оба ЧП произошли в ночное время.





Предварительный ущерб от возгораний составил 63 млн рублей, пишет «Новый день». Сейчас торговым центрам нужно время на проведение ремонтов, на этот период торговые площади будут закрыты.





Фото: «Новый день»