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Новости Нижнего Тагила

Стремянка упала на маленького ребёнка в магазине Gloria Jeans в Екатеринбурге

7 мая 2018, 07:00Добавить новость
дети,Екатеринбург,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область,травма,магазин,лестница,травмпункт
В столице Урала в магазине Gloria Jeans на полуторогодовалого малыша упала металлическая лестница. Полицейские возбудили проверку по поводу случившегося.

Инцидент произошёл, когда малыш задел рукой высокую стремянку, которая была прислонена к стене. Лестница упала, однако мальчику повезло, он оказался между ступеньками. Тем не менее, у ребёнка была разбита губа до крови.


Мать пострадавшего малыша рассказала, что к ним подошла сотрудница магазина. На замечание родительницы по поводу того, что лестницы здесь быть не должно, работник магазина начала спорить, а затем унесла лестницу. Больше никто к ребёнку и матери не подходил.


Связаться с руководством магазина матери не удалось, пишет E1.ru. После случившегося ребёнка отвезли в травмпункт, где ему сделали выписку о травмах.


В полиции отметили, что по факту началась проверка. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.


Руководство магазина отказалось предоставить запись с камер, однако они заверили, что помощь ребёнку сотрудники оказали: сотрудница ушла за аптечкой, но родители её не дождались.

 

Ситуация неординарная для нас. Проверим, виноваты ли сотрудники, и выясним, чья конкретно это вина, – сказал начальник службы безопасности Сергей Зиновьев, – Мы не отказываемся, что тут есть часть нашей вины, но двое родителей было, а малыш бесконтрольно бегал по залу. Будем проводить проверку, виновные обязательно понесут наказание. Лестница была вынесена в торговый зал из служебного помещения. Сотрудник отошёл, лестницу убрал с видного места в сторону, чтобы она никому не мешала.

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