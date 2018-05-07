Стремянка упала на маленького ребёнка в магазине Gloria Jeans в Екатеринбурге

Инцидент произошёл, когда малыш задел рукой высокую стремянку, которая была прислонена к стене. Лестница упала, однако мальчику повезло, он оказался между ступеньками. Тем не менее, у ребёнка была разбита губа до крови.



Мать пострадавшего малыша рассказала, что к ним подошла сотрудница магазина. На замечание родительницы по поводу того, что лестницы здесь быть не должно, работник магазина начала спорить, а затем унесла лестницу. Больше никто к ребёнку и матери не подходил.



Связаться с руководством магазина матери не удалось, пишет E1.ru. После случившегося ребёнка отвезли в травмпункт, где ему сделали выписку о травмах.



В полиции отметили, что по факту началась проверка. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Руководство магазина отказалось предоставить запись с камер, однако они заверили, что помощь ребёнку сотрудники оказали: сотрудница ушла за аптечкой, но родители её не дождались.