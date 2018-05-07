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Новости Нижнего Тагила

Трое жителей села Мурзинка погибли на пожаре под Нижним Тагилом

7 мая 2018, 16:00Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,смерть,пригородный район,Мурзинка
6 мая в 6:33 утра при пожаре в селе Мурзинка под Нижним Тагилом погибли три человека.

6 мая в 6:33 утра стало известно о пожаре на ул. Новой в селе Мурзинка Пригородного района Свердловской области. На площади 88 кв. м, охваченной пожаром, находился жилой дом и подсобные постройки. Два пожарных автомобиля и 5 человек личного состава прибыли на место через 13 минут. Пожар был потушен в 7:30, но разбор сгоревших конструкций продолжался до 11:17.

Погибли трое человек, спавшие на втором этаже: хозяйка дома, ее сын и невеста внука. Спастись удалось жене погибшего и ее сыну, которые в момент пожара находились на первом этаже жилого дома. По информации ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО, 5 мая жильцы весь день отмечали юбилей погибшего мужчины. Употребляли спиртное, курили в помещении.

В настоящий момент рассматриваются версии как поджога, так и неосторожного обращения с огнем. Незадолго до пожара жильцы своими силами потушили загоревшийся от сигареты матрас и оставили его во дворе. Возможно, тление ваты в нем продолжалось. Следственный комитет устанавливает причины пожара, ведется проверка.

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