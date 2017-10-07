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Новости Нижнего Тагила

1 человек погиб и 12 эвакуированы из-за пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге (ФОТО)

7 октября 2017, 13:30Добавить новость
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В 5-этажном доме в центре Екатеринбурга утром 7 октября случился пожар. По предварительным данным, 1 человек погиб, 12 эвакуированы.

Пятиэтажка загорелась на улице 8 марта в Екатеринбурге, возгорание произошло в квартире на 4 этаже. Сильный дым от пожара заметили горожане за несколько кварталов от места происшествия.

Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали двоих человек с 5 этажа, остальные 10 жильцов покинули горящее здание по лестничным маршам. В настоящее время есть информация об одном погибшем. Сообщается, что погиб молодой жилец загоревшейся квартиры. В помещении также находилась его мать, женщину удалось спасти.

Как пишет URA.ru, пожар спасателям удалось устранить в течение часа. Было потушено около 15 кв м жилой площади, где полыхал огонь. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели для определения причин возгорания.

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Фото: «Типичный Екатеринбург»

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