«Минирования» продолжаются: ТРЦ «Глобус» и школа эвакуированы в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Новая волна эвакуаций прошла в городе 5 октября: тогда были «заминированы» суд и несколько школ. 7 октября около 13:30 были эвакуированы посетители из ТРЦ «Глобус». Как рассказали очевидцы ЧП, в туалете торгового центра была обнаружена бомба или пакет с проводами.

Примерно в то же время в отдел полиции поступило сообщение о минировании школы № 68 на Уралмаше. Оперативники прибыли на место, вывели учеников и преподавателей из здания и оцепили школу.

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что сейчас нет оснований утверждать о реальной опасности для людей и зданий. Эвакуированных призывают не волноваться. Подробности «минирования» будут установлены после проведения проверки, пишет Е1.





Фото: Е1



