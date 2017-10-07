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Новости Нижнего Тагила

«Минирования» продолжаются: ТРЦ «Глобус» и школа эвакуированы в Екатеринбурге (ВИДЕО)

7 октября 2017, 15:30Добавить новость
Екатеринбург,эвакуация,минирование,дети,полиция,проверка,школа,торговый центр
В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о минировании торгового центра и школы. Напомним, в конце сентября в центре Урала были эвакуированы более 100 зданий.

Новая волна эвакуаций прошла в городе 5 октября: тогда были «заминированы» суд и несколько школ. 7 октября около 13:30 были эвакуированы посетители из ТРЦ «Глобус». Как рассказали очевидцы ЧП, в туалете торгового центра была обнаружена бомба или пакет с проводами.

 

Примерно в то же время в отдел полиции поступило сообщение о минировании школы № 68 на Уралмаше. Оперативники прибыли на место, вывели учеников и преподавателей из здания и оцепили школу.

 

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что сейчас нет оснований утверждать о реальной опасности для людей и зданий. Эвакуированных призывают не волноваться. Подробности «минирования» будут установлены после проведения проверки, пишет Е1.

Екатеринбург,эвакуация,минирование,дети,полиция,проверка,школа,торговый центр

Фото: Е1

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