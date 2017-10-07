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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхней Пышмы сядет на 7 лет за расправу над бомжом (ФОТО)

7 октября 2017, 09:00Добавить новость
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В Верхней Пышме состоялся судебный процесс по делу об избиении и убийстве мужчины. На скамье подсудимых – 29-летний обвиняемый и его 38-летний пособник.

Преступление произошло 4 ноября 2016 года. 29-летний молодой человек пришёл к своим знакомым бомжам. С одним из лиц без определенного места жительства – 54-летним мужчиной – у него возник конфликт, который перерос в одностороннее избиение. Вскоре злоумышленник попросил 38-летнего гражданина передать ему деревянную палку. Именно ей он продолжил избивать мужчину, из-за чего бомж скончался на месте происшествия. Убийца после случившегося пошел домой, а его пособник обратно в коллектор.

Информация о том, что у теплотрассы находится труп человека поступила в полицию в тот же день. Следственная группа приступила к раскрытию преступления. В ходе проверочных мероприятий удалось установить лиц, причастных к смерти мужчины. Оба были задержаны в тот же день и дали признательные показания.

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Фото: СК РФ по региону

 

29-летний мужчина получил 7 лет колонии строгого режима, а его пособник – 5 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по региону.

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