Житель Верхней Пышмы сядет на 7 лет за расправу над бомжом (ФОТО)

Преступление произошло 4 ноября 2016 года. 29-летний молодой человек пришёл к своим знакомым бомжам. С одним из лиц без определенного места жительства – 54-летним мужчиной – у него возник конфликт, который перерос в одностороннее избиение. Вскоре злоумышленник попросил 38-летнего гражданина передать ему деревянную палку. Именно ей он продолжил избивать мужчину, из-за чего бомж скончался на месте происшествия. Убийца после случившегося пошел домой, а его пособник обратно в коллектор.





Информация о том, что у теплотрассы находится труп человека поступила в полицию в тот же день. Следственная группа приступила к раскрытию преступления. В ходе проверочных мероприятий удалось установить лиц, причастных к смерти мужчины. Оба были задержаны в тот же день и дали признательные показания.





Фото: СК РФ по региону

29-летний мужчина получил 7 лет колонии строгого режима, а его пособник – 5 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по региону.