15-летняя школьница пропала в Карпинске (ФОТО)

Елена Владимировна Афтахова вышла из дома вечером 3 декабря 2017 года и до сих пор о ее судьбе ничего не известно.



Как сообщают в полиции, девушка была одета в черную куртку, джинсовые брюки и сапоги. Рост пропавшей около 160 сантиметров, она худощавого телосложения, у девочки овальное лицо, длинные светлые прямые волосы, светлые глаза, толстые губы.



Любую информацию о возможном местонахождении Елены Афтаховой просят сообщать по телефонам +7 (34383) 3-34-33, 3-40-79 или 02.





Фото: Вечерние Ведомости