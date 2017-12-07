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Новости Нижнего Тагила

15-летняя школьница пропала в Карпинске (ФОТО)

7 декабря 2017, 14:00Добавить новость
полиция,происшествие,ребенок,розыск,Свердловская область,карпинск
Сотрудники полиции города Карпинска Свердловской области ищут несовершеннолетнюю жительницу, пропавшую 3 дня назад.

Елена Владимировна Афтахова вышла из дома вечером 3 декабря 2017 года и до сих пор о ее судьбе ничего не известно.

Как сообщают в полиции, девушка была одета в черную куртку, джинсовые брюки и сапоги. Рост пропавшей около 160 сантиметров, она худощавого телосложения, у девочки овальное лицо, длинные светлые прямые волосы, светлые глаза, толстые губы.

Любую информацию о возможном местонахождении Елены Афтаховой просят сообщать по телефонам +7 (34383) 3-34-33, 3-40-79 или 02.

полиция,происшествие,ребенок,розыск,Свердловская область,карпинск
Фото: Вечерние Ведомости
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