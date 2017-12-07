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Новости Нижнего Тагила

Пробки и сбой движения трамваев произошли из-за ДТП в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

7 декабря 2017, 12:20Добавить новость
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Утренняя авария близ пересечения улиц Челюскинцев и Береговая-Ударная создала помехи в движении автомобилистов с ГГМ в центр Нижнего Тагила и блокировала трамвайные пути.

Тагильчане, проезжавшие мимо ДТП, сообщили редакции TagilCity.ru об образовании на участке пробок. 

 

Утро, все едут на работу, а тут авария. Машины еле едут мимо, собираясь в пробки, а трамваи и вовсе встали из-за того, что машины стоят на путях, -- поделился с журналистами TagilCity.ru очевидец Руслан.


На кадрах, предоставленных в редакцию TagilCity.ru, можно видеть, как за находящимся на путях технически поверженным автомобилем стоит трамвай маршрута №15. Рядом также на трамвайных путях с аварийным сигналом стоит автомобиль ВАЗ. Тем временем, автомобилисты и их пассажиры, вероятно, ожидают прибытия сотрудников ГИБДД или аварийного комиссара

 

Видео: 7 декабря, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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