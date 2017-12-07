Руководитель ударил по лицу сотрудника в офисе «Магнита» в Нижнем Тагиле

Прилюдное унижение произошло в офисе торговой сети «Магнит» в Нижнем Тагиле. Начальник отдела продаж ударил в лицо директора магазина, когда тот подписывал документы на получение трудовой книжки. Удар последовал после того, как экс-директор магазина не подал руки начальнику при приветствии.

Алексей (имя изменено, прим. редакции), подписывал документы на расчет в офисе компании. В офисе в тот момент были и другие сотрудники. Подошедший к подчиненным начальник отдела продаж Нижнетагильского филиала Степан Фролов нанес удар по лицу подчиненному, когда тот не подал ему руки для приветствия.

6 декабря приехал за трудовой книжкой в офис на Ленина,17. Подписывал обходной лист и расчетные документы, разговаривал с сотрудником отдела кадров, рядом присутствовали коллеги, он подошел, мы поздоровались. Он протягивает мне руку, а у меня в руках документы. Я сказал: Вы извините, у меня руки заняты и поворачиваюсь к нему боком. В этот момент он наносит мне удар кулаком. В лицо. Когда я повернулся к нему, он начал орать матом: «да ты что о себе возомнил». Когда он уходил в кабинет, дверью ударил стоявшую девушку, -- рассказал о событиях 6 декабря Алексей.

Ранее, по словам Алексея, Степан Фролов уже выказывал ему свою личную неприязнь.

В ноябре произошел разговор с Фроловым. Он вызвал меня и сказал, что не хочет меня видеть в компании. Сказал – ты мне не нравишься, я не хочу с тобой работать. Я ответил, что пришел работать в компанию, а не на него лично. Был еще один молодой человек и девушка, которые не нравились лично Фролову, они в итоге написали заявление и ушли. Я сказал ему нет, у меня семья, я пришел в компанию работать и зарабатывать. Ранее я работал под другим начальником отдела продаж, у меня таких проблем не возникало, перешел работать под руководство Фролова и началось. Я постепенно нашел другую работу, написал заявление, -- пояснил тагильчанин.

Алексей был в замешательстве после нанесенного ему удара. Как сообщил потерпевший, за 15 лет работы в торговле, он первый раз столкнулся с таким неуравновешенным поступком начальника. По его словам, его ударили зато, что он не оказал должного уважения начальнику.

Я не стал с ним драться. Я пошел к директору филиала, рассказал об этом инциденте. После этого поехал в травмпункт, снял побои, ударом он повредил мне висок и зубами я прикусил язык в момент удара. После этого я позвонил на горячую линию компании. Считаю, что такие сотрудники не должны занимать такую должность, если они неуравновешенны, не могут держать себя в руках. Даже если я не стал жать ему руку после того как был вынужден из-за него уволиться из компании. Все кто был в офисе – стояли в шоке. Меня прилюдно унизили. Я 15 лет проработал в торговле, никогда даже не слышал о таком. Я не стал вступать с ним в драку, потому что для меня это недопустимые методы решения конфликта, тем более в присутствии людей. Мы не в спортзале и не на ринге, а в офисе компании, -- поделился Алексей.

Молодой человек не намерен останавливаться на уведомлении об инциденте руководства «Магнита». Он считает, что людям с неуравновешенной психикой не место на высоких должностях в любой компании и намерен обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сотрудники торговой сети «Магнит» рассказали о клятве, которую их заставляли подписывать и носить в кармане руководители.