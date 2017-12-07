Судимая за мошенничество воспитательница работала в детском саду в Асбесте

В Асбесте после вмешательства прокуратуры уволена воспитательница детского сада, которая ранее была судима за мошенничество.

В региональной прокуратуре установили, что женщина, работающая воспитательницей в детском саду «Кирпичики», ранее значилась там же заведующей.

Она совершила преступление и была осуждена по статье «Мошенничество в крупном размере». По решению суда женщина выплатила штраф в размере 450 000 рублей. Однако без работы она не осталась: новый директор детсада предложила ей должность воспитательницы.

После вмешательства прокуратуры женщина была уволена. Директор дошкольной организации получила выговор. Это связано с тем, что, согласно законодательству, совершившие тяжкие преступления граждане не могут работать с детьми, пишет интернет-газета Znak.