-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
ночь: -5
утро: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.29 + 0.36
EUR 69.93 + 0.22
Новости Нижнего Тагила

Управляющие компании Екатеринбурга заплатят штраф за дырявые крыши

7 декабря 2017, 19:30Добавить новость
Екатеринбург,жкх,нарушение,Свердловская область,Управляющие компании,прокуратура,крыша

Прокуратура Свердловской области оштрафовала за нарушение содержания домов три управляющие компании в Екатеринбурге.

Прокуратура проверила 9 домов, из которых у 8 были выявлены нарушения: протекали крыши, были затоплены подвалы, отсутствовали свет в подъездах и стекла на некоторых этажах.

За ненадлежайшее обслуживание домов каждый из руководителей трех УК был привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован на сумму 50 тыс. рублей.

Все нарушения были устранены в короткие сроки, сообщает «Новый день».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Произошла коммунальная авария? Хотите пожаловаться на управляющую компанию? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Миллион рублей взятки обернулся для свердловского пристава 7 годами колонии
вчера, 13:30
0 0
Екатеринбуржец пожаловался на кинотеатр за отказ пустить его в зал со своей едой
вчера, 10:00
0 1
Свердловский полицейский уволен из полиции по подозрению во взятке
30 ноября, 09:00
4 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 80
Подписаться на новости