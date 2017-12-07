Управляющие компании Екатеринбурга заплатят штраф за дырявые крыши

Прокуратура Свердловской области оштрафовала за нарушение содержания домов три управляющие компании в Екатеринбурге.



Прокуратура проверила 9 домов, из которых у 8 были выявлены нарушения: протекали крыши, были затоплены подвалы, отсутствовали свет в подъездах и стекла на некоторых этажах.



За ненадлежайшее обслуживание домов каждый из руководителей трех УК был привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован на сумму 50 тыс. рублей.



Все нарушения были устранены в короткие сроки, сообщает «Новый день».