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Новости Нижнего Тагила

Угонщика Мазды под камерами наблюдения разыскивают в Свердловской области

8 марта 2018, 13:30Добавить новость
авто,автопроисшествия,Екатеринбург,легковые авто,полиция,розыск,транспорт

В Екатеринбурге на улице Рассветной 7 марта неизвестный мужчина угнал Mazda 6, стоящую под камерами видеонаблюдения. Угонщик выключил сигнализацию и уехал на машине.

Со двора дома 6/1 по улице Рассветной в Екатеринбурге некий молодой человек угнал припаркованную Mazda 6. Все его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Мужчина отключил сигнализацию авто и даже открыл шлагбаум, закрывавший выезд со двора.

Угнанной машины хозяева хватились через 40 минут. Сейчас угонщика разыскивает полиция, сообщает «Е1.ru».

 
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