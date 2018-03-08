Угонщика Мазды под камерами наблюдения разыскивают в Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Рассветной 7 марта неизвестный мужчина угнал Mazda 6, стоящую под камерами видеонаблюдения. Угонщик выключил сигнализацию и уехал на машине.

Со двора дома 6/1 по улице Рассветной в Екатеринбурге некий молодой человек угнал припаркованную Mazda 6. Все его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Мужчина отключил сигнализацию авто и даже открыл шлагбаум, закрывавший выезд со двора.





Угнанной машины хозяева хватились через 40 минут. Сейчас угонщика разыскивает полиция, сообщает «Е1.ru».