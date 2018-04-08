10 человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге (ФОТО)

7 апреля в Екатеринбурге маршрутный автобус № 64 врезался в столб на остановке «Контрольная». 10 человек, среди которых двое детей, увезли в больницы.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что перед ДТП водитель высадил нескольких людей в неположенном месте. Когда автобус тронулся, то водителя ослепило солнце, из-за чего он не увидел столб. Отметим, что это не единственная авария в Екатеринбурге, которая произошла по подобной причине.





Среди десяти пострадавших 2-летний мальчик с подозрением на черепно-мозговую травму. Также ушибы получила 12-летняя девочка. Все пострадашие были доставлены в больницы, уточняет «E1».

Фото: «E1»