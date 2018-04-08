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Новости Нижнего Тагила

Неизвестный стреляет по автомобилям на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО)

8 апреля 2018, 15:05Добавить новость
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6 апреля в Екатеринбурге на Кольцовском тракте злоумышленник выстрелил в проезжавшую мимо иномарку. Это не первый случай стрельбы по автомобилям на данном участке.

Водитель автомобиля Nissan обнаружил на своей машине повреждение, похожее на пулевое. Появления следа он связывает с хлопком, который владелец машины услышал, выехав на Кольцовский тракт.

Брат мужчины Константин попал в такую же ситуацию в декабре 2017 года. На том же участке дороги кто-то выстрелил в его машину и разбил стекло. Константин обратился в полицию, предоставил фото и запись с видеорегистратора, говорит «E1». Также потерпевший рассказал, что знает еще двоих людей, ставших жертвами стрелка после него, и возмущен тем, что виновный до сих пор не пойман.

 
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Фото: «E1»
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