Неизвестный стреляет по автомобилям на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ФОТО)

6 апреля в Екатеринбурге на Кольцовском тракте злоумышленник выстрелил в проезжавшую мимо иномарку. Это не первый случай стрельбы по автомобилям на данном участке.

Водитель автомобиля Nissan обнаружил на своей машине повреждение, похожее на пулевое. Появления следа он связывает с хлопком, который владелец машины услышал, выехав на Кольцовский тракт.





Брат мужчины Константин попал в такую же ситуацию в декабре 2017 года. На том же участке дороги кто-то выстрелил в его машину и разбил стекло. Константин обратился в полицию, предоставил фото и запись с видеорегистратора, говорит «E1». Также потерпевший рассказал, что знает еще двоих людей, ставших жертвами стрелка после него, и возмущен тем, что виновный до сих пор не пойман.





Фото: «E1»