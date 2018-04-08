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Новости Нижнего Тагила

Шесть человек погибло в ДТП на свердловской трассе (ФОТО)

8 апреля 2018, 09:00Добавить новость
Свердловская область,дтп,погибшие в дтп,полицейский,ГИБДД,столкновение автомобилей
7 апреля около 13:40 на девятом километре трассы Камышлов - Ирбит произошло ДТП. В аварии погибло шесть человек. Как сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на ровной сухой дороге столкнулись два автомобиля - Hundai Accent и ВАЗ-21015. В каждой из машин погибло по три человека. В ВАЗе находилась семья - отец, мать и сын 2000 года рождения. В Hundai находились женщина и двое мужчин, один из которых был сотрудником конвойной службы местного ОВД. В тот день полицейский был на выходном.

По предварительной версии причиной аварии стала неисправность иномарки. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает портал «Е1».


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Фото: Е1 
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