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Новости Нижнего Тагила

Водитель в Екатеринбурге сбил подростка из-за яркого солнца

8 апреля 2018, 09:30Добавить новость
дтп,Екатеринбург,наезд на пешехода,подросток,пострадавший,ГИБДД,яркое солнце,пешеходный переход
Утром 7 апреля в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти водитель ВАЗ-2115 сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Как пояснили в отделении ГИБДД, молодой человек переходил улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивавший с правой стороны автомобиль не пропустил подростка и сбил его. Пострадавшего увезли в больницу с ссадинами лица и подозрением на сотрясение мозга.

27-летний водитель ВАЗа рассказал сотрудникам ГИБДД, что не увидел подростка из-за слепящего солнца, пишет «Znak».
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