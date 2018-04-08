Водитель в Екатеринбурге сбил подростка из-за яркого солнца

Утром 7 апреля в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти водитель ВАЗ-2115 сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Как пояснили в отделении ГИБДД, молодой человек переходил улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивавший с правой стороны автомобиль не пропустил подростка и сбил его. Пострадавшего увезли в больницу с ссадинами лица и подозрением на сотрясение мозга.
27-летний водитель ВАЗа рассказал сотрудникам ГИБДД, что не увидел подростка из-за слепящего солнца, пишет «Znak».