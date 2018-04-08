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Новости Нижнего Тагила

Женщина погибла в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

8 апреля 2018, 13:35Добавить новость
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6 апреля в районе 9 часов вечера иномарка насмерть сбила пожилую женщину на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

По словам водителя, он не увидел женщину. На ближайшем пешеходном переходе отсутствовало освещение, а погибшая была в темной одежде. Водитель посмотрел на переход с помощью дальнего света, увидел, что никого нет, и продолжил ехать. После этого он почувствовал удар в стекло и остановился.

Женщина скончалась на месте аварии. Водитель готов пройти освидетельствование. Детали ДТП установят в ходе расследования, сообщает «E1».

 

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Фото: «E1».
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