Женщина погибла в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

6 апреля в районе 9 часов вечера иномарка насмерть сбила пожилую женщину на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

По словам водителя, он не увидел женщину. На ближайшем пешеходном переходе отсутствовало освещение, а погибшая была в темной одежде. Водитель посмотрел на переход с помощью дальнего света, увидел, что никого нет, и продолжил ехать. После этого он почувствовал удар в стекло и остановился.





Женщина скончалась на месте аварии. Водитель готов пройти освидетельствование. Детали ДТП установят в ходе расследования, сообщает «E1».





Фото: «E1».