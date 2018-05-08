Курсантка института МВД из Нижнего Тагила погибла в ДТП под Николо-Павловском

Напомним, ранним утром отечественный автомобиль ехал в сторону Алапаевска. В 6:30 водитель не справился с управлением, что привело к выезду автомашины за ограждение, а затем и к съезду в кювет. За рулём авто был 20-летний водитель, который отказался от прохождения медосвидетельствования. Против него возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое привело к смерти человека.



В салоне авто было две парней и две девушки. Курсантка института МВД скончалась на месте. Трое других участников автокатастрофы получили травмы, но сейчас их жизни ничего не угрожает, передает Ura.ru.



В УрЮИ гибель студентки подтвердили. В вузе начали собственную проверку по факту случившегося. Известно, что у погибшей есть две сестры. Девушка училась на старших курсах института.