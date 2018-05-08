+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +8
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.71 - 0.49
EUR 74.81 - 0.83
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Курсантка института МВД из Нижнего Тагила погибла в ДТП под Николо-Павловском

8 мая 2018, 07:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,МВД,курсанты
Стали известны подробности аварии, произошедшей под Нижним Тагилом 30 апреля. В ДТП на ВАЗ-21144 насмерть разбилась курсантка института МВД.

Напомним, ранним утром отечественный автомобиль ехал в сторону Алапаевска. В 6:30 водитель не справился с управлением, что привело к выезду автомашины за ограждение, а затем и к съезду в кювет. За рулём авто был 20-летний водитель, который отказался от прохождения медосвидетельствования. Против него возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое привело к смерти человека.

В салоне авто было две парней и две девушки. Курсантка института МВД скончалась на месте. Трое других участников автокатастрофы получили травмы, но сейчас их жизни ничего не угрожает, передает Ura.ru.

В УрЮИ гибель студентки подтвердили. В вузе начали собственную проверку по факту случившегося. Известно, что у погибшей есть две сестры. Девушка училась на старших курсах института.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутат заведено полицией Нижнего Тагила
19 апреля, 07:35
0 1
Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на Балакинской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
2 апреля, 01:30
1 1
Пешеход пострадал в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 марта, 22:10
0 9

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 105
Сейчас на сайте 1557 гостей и 2 пользователя
Подписаться на новости