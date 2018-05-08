Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске

4 мая на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске 64-летний рабочий упал с высоты 5,8 метра. По данному инциденту начата прокурорская проверка.

Известно, что электрослесарь по ремонту оборудования упал с высоты на шахте «Северопесчанская», принадлежащей ОАО «Богословское рудоуправление». Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.



На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, а также выясняется, кто из сотрудников предприятия ответственен за технику безопасности на шахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» после травмы рабочего.