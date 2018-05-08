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Новости Нижнего Тагила

Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске

8 мая 2018, 13:35Добавить новость
Краснотурьнск,шахта,электрослесарь,Северопесчанская,травма,падение,проверка,прокуратура,рабочий,Богословское рудоуправление
4 мая на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске 64-летний рабочий упал с высоты 5,8 метра. По данному инциденту начата прокурорская проверка.

Известно, что электрослесарь по ремонту оборудования упал с высоты на шахте «Северопесчанская», принадлежащей ОАО «Богословское рудоуправление». Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.


На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, а также выясняется, кто из сотрудников предприятия ответственен за технику безопасности на шахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» после травмы рабочего.

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