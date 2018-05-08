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Новости Нижнего Тагила

Три школьницы спасены с отколовшейся льдины на пруду в Кушве

8 мая 2018, 11:05Добавить новость
помощь,лед,пруд,МЧС,дети,спасение,Кушва

Вечером 7 мая в Кушве сотрудники МЧС спасли трех школьниц с отколовшейся льдины.

На городском пруду в Кушве три девочки чуть не погибли на отколовшейся льдине. Как рассказали сотрудники МЧС, им пришлось по ледяной воде пробираться к трем девочкам 8-ми, 9-ти и 12-ти лет. Девочек на руках переносили на берег. С льдины их снимали при помощи веревки и лестницы-палки.

Школьницы получили переохлаждение и были госпитализированы в медучреждение.

По предварительной информации, девочки решили погулять по льду пруда, не предполагая, что это может быть опасно.

Однако сейчас лед на водоемах подтаял, несмотря на то, что он имеет толщину около 20 см, он также имеет пористую и хрупкую структуру, нахождение на нем крайне опасно, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Напомним, что это уже не первое ЧП за май с участием детей на водоемах, недавно на реке Исток в коллективном саду утонула двухгодовалая девочка.

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