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Новости Нижнего Тагила

12-летний ребенок получил двойной перелом челюсти после избиения неизвестными в Нижнем Тагиле (ФОТО)

8 октября 2017, 11:30Добавить новость
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2 октября в Нижнем Тагиле двое неизвестных жестоко избили 12-летнего ребёнка. О произошедшем редакции TagilCity.ru рассказала тагильчанка Наталья.

Это произошло с её сыном Никитой 2 октября. Мальчик в компании с друзьями шёл у ТЦ «Гороскоп» на улице Юности в Дзержинском районе. В этот момент из кафе, расположенного в торговом центре, насильно вывели двух мужчин в неадекватном состоянии. Они набросились на ребят, однако Никита не успел среагировать и остался один на один со злоумышленниками.

 

Один схватил Никиту и потащил в сторону магазина «Красное Белое» и дальше вдоль забора Энергосетей, начал пинать в лицо, избивать, другой побежал за мальчишками, которые были с Никитой, но, не догнав их, вернулся и стал тоже бить Никиту, -- рассказала Наталья.

 

Вскоре Никиту отпустили и он, избитый, обратился к мужчине на автомобиле. Тот снял нападавших на телефон. В это время мимо проезжала патрульная машина, мужчина остановил полицейских и рассказал о случившемся. Однако злоумышленники уже скрылись. Один из них был в коричневой куртке, другой – в синей. Среди нападавших прозвучало имя Иван.

Никиту отпустили полицейские, он добрался до дома, откуда с мамой поехал в больницу. Что касается здоровья ребёнка, то он получил двойной перелом челюсти, также он лишился четырех зубов.

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Была сделана операция. Сейчас понаблюдают, хотят делать вторую. Кушать не может, вчера еле накормила молочным через шприц, через трубку тяжело всасывать. Плачет, всё болит, -- рассказала Наталья о состоянии сына.


Женщина рассказала, что следователь обещала прийти к ним в пятницу, однако встреча была перенесена на понедельник. Дело находится на стадии доследственной проверки в полиции Нижнего Тагила. Наталья обращается к возможным свидетелям произошедшего с призывом поделиться видеозаписью, на которую могло попасть произошедшее. Вполне вероятно, что будет возбуждено уголовное дело.

Если Вы стали свидетелем этого происшествия - просьба сообщить в редакцию TagilCity.ru по тел. +7(3435)499-334 или на почту pressa@tagilcity.ru.

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