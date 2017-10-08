12-летний ребенок получил двойной перелом челюсти после избиения неизвестными в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Это произошло с её сыном Никитой 2 октября. Мальчик в компании с друзьями шёл у ТЦ «Гороскоп» на улице Юности в Дзержинском районе. В этот момент из кафе, расположенного в торговом центре, насильно вывели двух мужчин в неадекватном состоянии. Они набросились на ребят, однако Никита не успел среагировать и остался один на один со злоумышленниками.

Один схватил Никиту и потащил в сторону магазина «Красное Белое» и дальше вдоль забора Энергосетей, начал пинать в лицо, избивать, другой побежал за мальчишками, которые были с Никитой, но, не догнав их, вернулся и стал тоже бить Никиту, -- рассказала Наталья.

Вскоре Никиту отпустили и он, избитый, обратился к мужчине на автомобиле. Тот снял нападавших на телефон. В это время мимо проезжала патрульная машина, мужчина остановил полицейских и рассказал о случившемся. Однако злоумышленники уже скрылись. Один из них был в коричневой куртке, другой – в синей. Среди нападавших прозвучало имя Иван.





Никиту отпустили полицейские, он добрался до дома, откуда с мамой поехал в больницу. Что касается здоровья ребёнка, то он получил двойной перелом челюсти, также он лишился четырех зубов.











Была сделана операция. Сейчас понаблюдают, хотят делать вторую. Кушать не может, вчера еле накормила молочным через шприц, через трубку тяжело всасывать. Плачет, всё болит, -- рассказала Наталья о состоянии сына.



Женщина рассказала, что следователь обещала прийти к ним в пятницу, однако встреча была перенесена на понедельник. Дело находится на стадии доследственной проверки в полиции Нижнего Тагила. Наталья обращается к возможным свидетелям произошедшего с призывом поделиться видеозаписью, на которую могло попасть произошедшее. Вполне вероятно, что будет возбуждено уголовное дело.



Если Вы стали свидетелем этого происшествия - просьба сообщить в редакцию TagilCity.ru по тел. +7(3435)499-334 или на почту pressa@tagilcity.ru.