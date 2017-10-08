Более 80 туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила остались без багажа в Турции

7 октября туристка из Нижнего Тагила прилетела в Анталию на отдых. По прилету выяснилоcь, что многие пассажиры рейса 8q-896 «Турецких авиалиний» не смогут получить свой багаж. 94 чемодана не прибыли из аэропорта «Кольцово».





7 октября сели в самолет, все как обычно. Мы прилетели в Турцию, багаж - нет. Причем кто-то свой багаж получил, а 94 чемодана по ошибке аэропорта не были доставлены. Примерно 80 человек остались без вещей. У меня, например, только сумочка с помадой, даже расчески нет, -- рассказала TagilCity.ru тагильчанка Светлана.

Отдыхающих разместили в отеле. Многие, кто не дождался багажа, написали заявления о пропаже. По словам пострадавших от некачественного сервиса, турецкая сторона ничего не может сделать. Гид попыталась связаться с туроператором, чтобы решить проблему отдыхающих.

Гид поохала, турки ничего не решают в этой ситуации, всем ясно, что это ошибка аэропорта. Пробовали связаться с туроператором, нас обнадежили, что скоро багаж отдадут. У одной женщины было 2 чемодана, один приехал, второй - нет, -- поделилась тагильчанка.

8 октября гид сообщила туристам из России, что багаж прибыл. Но его доставка может занять до 3 дней.





Гид сказала, что багаж прилетел, но забрать его можно будет только дня через 3. Это шикарно, когда прилетаешь на неделю, тебе не во что переодеться, а в отеле даже зубную пасту не выдают, хотя 5 звезд. Турецкой стороне на все наплевать, российская сторона решить ничего не может. Связывались с туроператором по поводу неустойки , нам сообщили, что компенсация выплачивается после 21 дня с момента пропажи багажа, -- пояснила Светлана.





Представители туроператора «Санмар», услугами которого воспользовались пассажиры рейса, сообщили журналисту TagilCity.ru, что работа ведется и скоро багаж будет доставлен отдыхающим.

8 октября мы работаем в дежурном режиме. Если туристы обращались, то мы работаем по этому вопросу. Туристам, в первую очередь, необходимо держать связь с принимающей стороной. По существующей проблеме нам необходимо получить информацию от агентства, -- сообщила Мария, представитель туроператора «Санмар».

Оперативный комментарий от представителей аэропорта «Кольцово» получить не удалось.





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