Тагильчанин умер в больнице после допроса в полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Тагильчанка по имени Екатерина рассказала о том, что первый раз полицейские пришли в квартиру, где проживает она, её сын и брат – погибший Станислав Головко. Выяснить, в чем подозревают брата, женщине не удалось.

На следующий день после визита полиции мужчина пропал. Как уверяют Екатерина, её брата трое суток убивали в полиции.





Екатерина предпринимает попытки выяснить, что же случилось с её близким человеком. Она побывала в травмпункте, в больнице и у следователя.

Его забрали полицейские с соседнего дома, где он был в гостях, брат не сопротивлялся, – говорит Екатерина. – Тогда на нём не было ни единого синяка. Думаю, прямо в этом фургоне, куда они его затащили, сразу нормально ему накостыляли. И свозили его в травмпункт, перед отделением полиции. Запись в травмпункте есть, что был ушиб головы. Когда я обратилась в полицию, мне сказали, что есть запись в журнале задержанных, что он начал себя вести неадекватно, у него начались галлюцинации, из-за которых он начал сам себе наносить тяжкие телесные повреждения. У него тело всё в синяках, голова – одна сплошная гематома. Мой брат никогда не был наркоманом, и то, что он стал наносить себе такие травмы – это бред. Кроме того, если даже это и было так – почему его не остановили, если видели, что он сам себя убивает? Почему не приняли меры? Не скрутили руки, не вызвали санитаров? -- возмущается Екатерина.

Медики, с которыми консультировалась сестра погибшего, предположили, что гематомы на руках могут свидетельствовать о то, что мужчина закрывал голову руками от ударов. Вещи, выданные в больнице, были в крови.



Грим на лице Станислава во время похорон не смог скрыть синяки и кровоподтёки, пишет E1.ru.





Медэкспертиза заключила, что смерть наступила от травм головы, а также контакта с тупым предметом.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области редакции E1.ru сообщили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, а также был причастен к разбою. Более десяти раз он был уличён в административных нарушениях по разным поводам.

Он был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его причастность к совершению кражи. Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку, врачи отметили, что его можно доставить в райотдел. Имеющиеся в полиции Нижнего Тагила материалы по данному факту направлены в Следственный комитет. Кроме того, руководство УМВД Нижнего Тагила по этому факту также проводит собственное служебное расследование, в рамках которого будет дана оценка данной ситуации, -- сообщил начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Валерий Горелых также отметил, что пока обвинять кого-то конкретно – рано. После соответствующей проверки заинтересованных обязательно информируют об итогах этой истории, а также о принятых мерах реагирования.