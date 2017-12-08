2 человека погибли в результате ДТП под Невьянском

Утром 8 декабря под Невьянском автомобиль Skoda Octavia вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.



Водитель иномарки и один пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности, погибли на месте. Два других пассажира, пристёгнутых ремнём, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.



Инспекторы ГИБДД установили наличие на автомобиле зимних шин крайней степени изношенности. Также дорожное полотно не обслуживалось должным образом в зимний период. Всё это могло привести к аварии, сообщает E1.ru.