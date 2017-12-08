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Новости Нижнего Тагила

2 человека погибли в результате ДТП под Невьянском

8 декабря 2017, 22:20Добавить новость
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На 66-м километре Серовского тракта, под Невьянском, произошло ДТП, в результате которого 2 человека погибли, ещё 2 были доставлены в больницу с травмами.

Утром 8 декабря под Невьянском автомобиль Skoda Octavia вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Водитель иномарки и один пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности, погибли на месте. Два других пассажира, пристёгнутых ремнём, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены  в больницу.

Инспекторы ГИБДД установили наличие на автомобиле зимних шин крайней степени изношенности. Также дорожное полотно не обслуживалось должным образом в зимний период. Всё это могло привести к аварии, сообщает E1.ru.

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