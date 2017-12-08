5 автомобилей пострадали в аварии на трассе между Кушвой и Нижним Тагилом (ФОТО)

Массовое ДТП произошло на трассе между Кушвой и Нижним Тагилом. В аварии пострадали 5 автомобилей. Столкнулись 3 иномарки, Газель и ВАЗ.

По словам очевидцев, автомобили разбросаны вдоль участка трассы. Газель развернуло на дороге и отбросило на обочину к заграждению, рядом с ней иномарка Рено со значительными повреждениями передней и боковой частей кузова слева. В нескольких метрах от них Тойота с открытым капотом и смятой носовой частью.



Еще одна иномарка, пострадавшая в аварии, отброшена на противоположную сторону дорожного полотна. У нее смята задняя часть кузова и есть существенные повреждения справа. Меньше всех в массовом ДТП пострадал автомобиль ВАЗ. Он стоит также на обочине, но на нем нет видимых вмятин.





На месте работают несколько экипажей Кушвинского ГИБДД. На дороге образовалась большая пробка, потоки машин направляют регулировщики.

Если бы сотрудники ГИБДД не регулировали движение, двигаться вообще было бы невозможно, еще бы стояли, -- рассказал очевидец Александр, который двигался по трассе в сторону Нижнего Тагила.

Из наблюдений очевидцев, человеческих жертв в ДТП нет. Кареты скорой помощи также отсутствуют.

Жертв вроде нет. Все ждали снега, он выпал, а мы оказались не готовы к этому после сухих дорог. Дорога сырая, нужно быть осторожнее, -- поделился очевидец аварии.

От ГИБДД города Кушва комментарий получить не удалось.

Долгожданный снегопад повысил аварийность на дорогах. В аварию также попали скорая с пациентами, пассажирский автобус, грузовики и легковые автомобили.