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Новости Нижнего Тагила

5 автомобилей пострадали в аварии на трассе между Кушвой и Нижним Тагилом (ФОТО)

8 декабря 2017, 18:25Добавить новость
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Массовое ДТП произошло на трассе между Кушвой и Нижним Тагилом. В аварии пострадали 5 автомобилей. Столкнулись 3 иномарки, Газель и ВАЗ.

По словам очевидцев, автомобили разбросаны вдоль участка трассы. Газель развернуло на дороге и отбросило на обочину к заграждению, рядом с ней иномарка Рено со значительными повреждениями передней и боковой частей кузова слева. В нескольких метрах от них Тойота с открытым капотом и смятой носовой частью.

Еще одна иномарка, пострадавшая в аварии, отброшена на противоположную сторону дорожного полотна. У нее смята задняя часть кузова и есть существенные повреждения справа. Меньше всех в массовом ДТП пострадал автомобиль ВАЗ. Он стоит также на обочине, но на нем нет видимых вмятин.

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На месте работают несколько экипажей Кушвинского ГИБДД. На дороге образовалась большая пробка, потоки машин направляют регулировщики.

 

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Если бы сотрудники ГИБДД не регулировали движение, двигаться вообще было бы невозможно, еще бы стояли, -- рассказал очевидец Александр, который двигался по трассе в сторону Нижнего Тагила.

 

Из наблюдений очевидцев, человеческих жертв в ДТП нет. Кареты скорой помощи также отсутствуют.

 

Жертв вроде нет. Все ждали снега, он выпал, а мы оказались не готовы к этому после сухих дорог. Дорога сырая, нужно быть осторожнее, -- поделился очевидец аварии.

 

От ГИБДД города Кушва комментарий получить не удалось.

 

Долгожданный снегопад повысил аварийность на дорогах. В аварию также попали скорая с пациентами, пассажирский автобус, грузовики и легковые автомобили.  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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