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Новости Нижнего Тагила

Генерал МВД России арестован по подозрению в хищениях (ФОТО)

8 декабря 2017, 16:00Добавить новость
деньги,мошенничество,нарушение,полиция,прокуратура,Россия,суд,уголовное дело,чиновники
Задержание подозреваемых в мошенничестве с контрактами при госзакупках произошло 5 декабря 2017 года в Москве. Среди них начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин.

Суд Москвы вынес решение об аресте на 2 месяца обвиняемых в мошенничестве начальника ЭКЦ МВД России Петра Гришина, его заместителя Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова.

Как пишут «Известия», вышеуказанные личности подозреваются в мошенничестве при заключении контрактов на покупку оборудования для экспертно-криминалистического центра. Цены на оборудование были завышены в несколько миллионов рублей. Общая сумма причиненного государству ущерба достигает 90 миллионов рублей. 

Следствие проверяет причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям, пока расследование проведено в отношении трех эпизодов мошенничества.

деньги,мошенничество,нарушение,полиция,прокуратура,Россия,суд,уголовное дело,чиновники

 Фото: «Известия»

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