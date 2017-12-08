Генерал МВД России арестован по подозрению в хищениях (ФОТО)

Задержание подозреваемых в мошенничестве с контрактами при госзакупках произошло 5 декабря 2017 года в Москве. Среди них начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин.
Суд Москвы вынес решение об аресте на 2 месяца обвиняемых в мошенничестве начальника ЭКЦ МВД России Петра Гришина, его заместителя Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова.
Как пишут «Известия», вышеуказанные личности подозреваются в мошенничестве при заключении контрактов на покупку оборудования для экспертно-криминалистического центра. Цены на оборудование были завышены в несколько миллионов рублей. Общая сумма причиненного государству ущерба достигает 90 миллионов рублей.
Следствие проверяет причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям, пока расследование проведено в отношении трех эпизодов мошенничества.
Фото: «Известия»