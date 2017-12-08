Иномарка врезалась в полицейский УАЗ на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 7 декабря в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором в служебный автомобиль ППС врезалась иномарка.

ДТП случилось в 22:00 на пересечении улиц Ильича и Дзержинского. 29-летний водитель за рулем Honda сворачивал на улицу Ильича. При маневре он не уступил дорогу служебному автомобилю ППС, который ехал навстречу.





В результате столкновения иномарка и УАЗ получили механические повреждения. Водители и пассажиры не пострадали. Как объяснили в МУ МВД «Нижнетагильское», наряд ППС возвращался с вызова в ОП №11. Виновника аварии задержали, полицейские составили административный протокол. Водитель иномарки вынужден заплатить штраф в размере 1 000 рублей.





Напомним, из-за сильного снегопада в Свердловской области резко увеличилось число аварий. Так, утром 8 декабря в ДТП попали машина скорой помощи с пациентами и автобус с пассажирами.